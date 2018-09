Live Beinsport 1! Cara Nonton Live Streaming West Ham vs Man United Liga Inggris Pekan 7 di HP

Jadwal West Ham vs Manchester United Live Beinsport 1 Liga Inggris Pekan 7

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming West Ham United vs Manchester United dengan cara di bawah ini. Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 7 malam ini akan mempertemukan West Ham vs Manchester United. Pertandingan West Ham vs Manchester United live Beinsport 1 akan dimulai pada Sabtu (29/9/2018) pukul 18.30 Wib.

West Ham vs Manchester United disiarkan langsung (live) Beinsport 1. Manchester United'>Live Streaming West Ham vs Manchester United juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport 1 serta di situs penyedia live streaming, di antaranya yalla-shoot.com, tv bersama dan tvonlinebola.com.

Bagi pengguna Telkomsel, Anda dapat menyaksikan Manchester United'>Live Streaming West Ham vs Manchester United via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Jelang pertandingan West Ham vs Manchester United, pelatih Manchester United, Jose Mourinho tetap menunjukkan profesionalisme terhadap gelandang andalan mereka, Paul Pogba.

Jose Mourinho sempat terlibat friksi kecil dengan Paul Pogba dalam sesi latihan klub pada Rabu (26/9/2018).

Namun, Pogba tak langsung kehilangan tempat di skuat utama Manchester United setelah adu mulut dengan sang pelatih.

"Saat ini, kami butuh pemain bagus yang memiliki karakter bermain mumpuni," ujar Jose Mourinho seperti dilansir dari Manchester Evening News melalui BolaSport.com.

"Paul Pogba memiliki hal itu dan ia akan bermain malam ini," katanya menambahkan.

Saat ini, Manchester United menduduki posisi ke-7 klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 10 poin.

Manchester United memang cukup sial pekan lalu dengan dua hasil minor di dua kompetisi berbeda. Mereka hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan tim promosi Wolverhampton Wanderers.