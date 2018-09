Jadwal Siaran Langsung Liga Champion di RCTI, Tottenham vs Barcelona, Napoli vs Liverpool

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung RCTI, Liga Champions 2018-2019 matchday 2 dijadwalkan akan mulai bergulir Selasa, 2 Oktober 2018 atau tengah Minggu ini

RCTI kembali menggelar siaran langsung match day 2 Liga Champions 2018-2019.

Dijadwalkan ada dua pertandingan match day 3 Liga Champions yang akan disiarkan langsung oleh RCTI, seperti dilansir BPost Online dari laman Instagram resmi RCTI.

Partai PSG vs Crvena Zvezda pada Rabu (3/10/2018) akan membuka jadwal siaran langsung Liga Champions di RCTI pekan ini.

Kemudian Kamis 4 Oktober 2018 ada pertandingan-pertandingan Tottenham vs Barcelona (RCTI), Napoli vs Liverpool (delay RCTI).

Sejumlah pertandingan meanirik juga menghias Liga Champions matchday 2 ini, seperti pertandingan Juventus vs Young Boys dan Hoffenheim vs Man City.

Kemudian Bayern Munchen vs Ajax, Manchester United vs Valencia dan juara bertahan Real Madrid yang melawat ke kandang CSKA Moskow dan PSV Eindhoven vs Inter Milan

Tidak disiarkan langsung RCTI, partai-partai tersebut bisa disaksikan lewat tayangan live streaming.

Pada matchday pertama fase grup Liga Champions 2018-2019 yang tuntas digelar hingga Rabu (19/9/2018) atau Kamis dini hari WIB, wakil Inggris mendapatkan hasil yang campur aduk.

Manchester United dan Liverpool FC melalui ujian pertama dengan kemenangan.