Shinta Bachir Buat Pengakuan Pada Hotman Paris, Pernah Jadi yang Kedua dan Lari Karena Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebelum dengan Idham Masse, Shinta Bachir mengaku jadi yang kedua pada Hotman Paris Hutapea.

Pengacara kondang sekaligus presenter Hotman Paris mengulik tentang kehidupan asmara Shinta Bachir sebelum dirinya berencana menikah dengan Idham Masse.

Meski pun pernikahan Shinta Bachir dan Idham Masse batal, namun pembicaraan tentang kehidupan asmara tentang sang penyanyi tidak lantas sampai di sana saja.

Hotman Paris yang memiliki program acara berjudul Hotman Paris Show akhirnya mengundang Shinta untuk berbincang-bincang di acara tersebut.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari laman Bangka Pos yang tayang pada Kamis (11/10/2018), Shinta yang pernah menjadi istri kedua seorang perwira polisi diungkap pengacara kondang Horman Parisb Hutapea.

Cuplikan saat Hotman Paris berbincang dengan Shinta Bachir pun diunggahnya dalam akun instagramnya @Hotmanparisofficial, Selasa (09/10/2018).

"Nasib no 2! Pengalaman shinta bahir sebagai no 2 di malam tahun baru di bali : tdk kuat lihat pacar siri seorang perwira polisi ( mantan bos polda metro) asyik pesta tahun baru dgn bini no 1. Nonton di hotman paris show tiap rabu dan kamis jam 21 di tv i news," tulis Hotman Paris dalam keterangannya.

Dalam video tersebut Shinta menceritakan dia pernah melewati malam tahun baru sendirian di pantai, ketika masih menjalani hubungan siri dengan seorang pengusaha.

"Ada cerita menarik. Saya pernah dengar cerita. Ini hampir sama dengan yang gua alami. Pada saat dia bahagia malam tahun baru di Bali. Dia (Shinta) berjalan sendirian di pantai," ucap Hotman.

“Malam tahun baru. Dia sudah nyusul ke sana. Dia datang ke Bali mau sama-sama liburan.”