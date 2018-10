Pembagian Grup & Jadwal Babak 8 Besar Liga 2 2018 - Dibuka Semen Padang vs PS Mojokerto

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pembagian grup dan jadwal babak 8 besar Liga 2 2018 telah dirilis PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) selaku operator kompetisi.

Jadwal pertandingan babak 8 besar akan digelar mulai 24 Oktober 2018 mendatang. Delapan tim dibagi menjadi 2 grup A dan B.

Dijadwalkan, sejumlah laga babak 8 besar Liga 2 2018 disiarkan langsung dan live streaming TV One dan Youtube Liga 1 Match.

Kontestan babak 8 besar dibagi ke dalam dua grup yang merupakan empat besar dari Wilayah Barat dan Timur.

Semen Padang, Kalteng Putra, Aceh United FC dan PS Mojokerto Putra mengisi Grup A. Sedangkan Grup B diisi PSS Sleman, Persiraja Banda Aceh, Madura FC dan Persita Tangerang.

Pada laga pertama mempertemukan Semen Padang vs PS Mojokerto Putra dari Grup A. Sedangkan laga penutup PSS Sleman vs Persiraja Banda Aceh dan Madura FC vs Persita Tangerang.

Berikut jadwal pertandingan babak 8 besar Liga 2 2018:

Grup A

Rabu (24/10) Semen Padang FC vs PS Mojokerto Putra

Kamis (25/10) Aceh United FC vs Kalteng Putra