Jadwal & Link Live Streaming Perancis Open 2018 (French Open 2018) Jumat (26/10), Marcus/Kevin Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal dan live streaming French Open 2018 atau Perancis Terbuka 2018 akan berlanjut hari ini Jum'at (26/10/2018) dengan memasuki babak perempatfinal.

Tidak disiarkan langsung televisi nasional, live streaming French Open 2018 atau Perancis Terbuka 2018 bisa disaksikan di sejumlah website penyedia streaming badminton (link ada di akhir berita).

Jadwal pertandingan perempatfinal badminton French Open 2018 (Perancis Open 2018) untuk wakil Indonesia hari ini dimulai pukul 21.20 WIB, seperti dilansir Bpost Online dari Bolasport.

Pada babak perempat final, Indonesia masih memiliki perwakilan pada masing-masing sektor, seperti dilansir Bpost Online dari Bolasport.

Baca: Rekap Hasil French Open 2018 - 5 Wakil Indonesia Lolos ke Fase Perempat Final

Adapun wakil Indonesia yang berhasil lolos ke babak perempat final adalah Jonatan Christie, Gregoria Mariska Tunjung, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, Greysia Polii/Apriyani Rahayu, dan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir.

Baca: BREAKING NEWS - Pelaksanaan Tes Seleksi CPNS 2018 Ditunda Besok, BKN Sebut Ini Lokasinya

Marcus/Kevin akan menjadi wakil Indonesia pertama yang bermain pada babak perempat final, Jumat (26/10/2018).

Pasangan nomor satu dunia itu akan berhadapan dengan wakil Taiwan, Chen Hung Ling/Wang Chi-Lin.

Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, akan berhadapan dengan unggulan keenam asal China, Chen Long.

Sedangkan tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, akan menghadapi laga berat ketika berhadapan dengan unggulan kedua asal Jepang, Akane Yamaguchi.

Baca: Jadwal Siaran Langsung Timnas U-19 Indonesia vs Jepang di RCTI Semifinal Piala AFC U-19 2018

Berikut jadwal perempat final French Open 2018:

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (INA) vs Chen Hung Ling/Wang Chi-Lin (TPE) - 21.20 WIB

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (INA) vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (JPN) - 21.35 WIB

Greysia Polii/Apriyani Rahayu (INA) vs Maiken Fruergaard/Sara Thygesen (DEN) - 22.40 WIB

Jonatan Christie (INA) vs Chen Long (CHN) - 23.35 WIB

Gregoria Mariska Tunjung (INA) vs Akane Yamaguchi (JPN) - 23.50 WIB

Live Streaming Badminton French Open 2018 :

Live Streaming Badminton French Open 2018



Live Streaming Badminton French Open 2018



Live Streaming Badminton French Open 2018

Disklaimer : Link live streaming ini hanya sebagai informasi pembaca. Banjarmasin Post tidak bertanggung jawab terhadap copyrights dan kualitas siaran.

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)