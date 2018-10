Desy Ratnasari Pernah Berkomentar Tentang Hubungan Maia Estianty dan Irwan Mussry Sebelum Menikah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Desy Ratnasari ternyata sempat memberikan tanggapan tentang hubungan Maia Estianty dan Irwan Mussry yang kini dikabarkan menikah di Masjid Tokyo Camii, Jepang.

Seperti yang sudah diketahui, Maia Estianty dan Irwan Mussry menikah hari ini pada pukul 10.30 waktu setempat. Kisah cinta keduanya tak lepas dari kisah masa lalu.

Maia Estianty bersama Ahmad Dhani dan Irwan Mussry bersama Desy Ratnasari.

Isu bahwa Irwan Mussry adalah pacar Maia Estianty juga sudah muncul sejak tahun Juni 2018 silam saat keduanya mengunggah foto di Royal Ascot, Inggris.

Baca: Doa Al Ghazali Kepada Maia Estianty dan Irwan Mussry yang Menikah di Tokyo

Baca: 5 Keindahan Mesjid Tokyo Camii yang Jadi Saksi Pernikahan Maia Estianty dan Irwan Mussry

Baca: Masjid Tokyo Camii Disebut Jadi Tempat Pernikahan Maia Estianty dan Irwan Mussry, Lihat Keindahannya

Baca: Begini Suasana Pernikahan Maia Estianty dan Irwan Mussry, Kekasih Al Ghazali Beri Bocoran

Sebelum dekat dengan Maia, Irwan sendiri sudah pernah menjalin hubungan dengan artis Desy Ratnasari.

Namun keduanya putus setelah 8 tahun menjalin hubungan asmara.

Lalu, benarkah Desy Ratnasari pernah memberikan tanggapan seputar hubungan kedua orang tersebut?

Dikutip dari kompas.com, setelah Irwan dekat dengan Maia Estianty pada tahun 2016 silam, Desy sempat menolak untuk berkomentar tentang hubungan mantan kekasihnya tersebut.

"I have no comment about it," ucap Desy, seperti dikutip Grid.ID dari Kompas.com tahun 2017 lalu.

Baca: Maia Estianty dan Irwan Mussry Menikah di Tokyo, Ahmad Dhani : Saya yang Kenalkan Irwan ke Maia

Baca: Hari Ini Menikah, Beginikah Make Up Pernikahan Maia Estianty dengan Irwan Mussry?

Namun setelah pernyataan itu, Desy kembali buka suara.