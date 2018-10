Unggahan Maia Estianty dan Irwan Mussry Jadi Bukti Keduanya Akan Segera Menikah?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Maia Estianty dan Irwan Mussry sama-sama mengunggah foto masa kecil keduanya di akun Instagram masing-masing pada Senin, (29/10/2018).

Beberapa hari terakhir santer dikabarkan bahwa Maia Estianty akan menikah dengan pria yang diduga netizen adalah Irwan Mussry.

Seperti membenarkan kabar pernikahan tersebut, Irwan mussry dan Maia Estianty mengunggah foto yang sama di akun Instagram @maiaestiantyreal dan @irwanmussry.

Maia menuliskan, “Alhamdulillah..... #maiaestianty #diarymaia# thehappiestperson #happymom.”

Baca: Maia Estianty Dikabarkan Akan Menikah Lagi, Sahabat Dekat Ungkap Perjuangan Berderai Air Mata

Baca: Irwan Mussry Disebut Calon Suami Maia Estianty, Lahir Sebagai Konglomerat dengan Banyak Bisnis

Baca: Pilot Pesawat Lion Air JT-610 yang Jatuh Sempat Minta Kembali ke Bandara Soetta

Baca: Daftar Nama Penumpang Pegawai Kemenkeu di Pesawat Lion Air JT-610 yang Jatuh

Sementara Irwan Mussry menuliskan “The moment we have been waiting for.”

Foto yang diunggah Maia dan Irwan tersebut merupakan potret keduanya di masa kecil yang digabungkan menjadi satu.

Unggahan Irwan dan Maia itupun mendapatkan banyak komentar dari netizen yang berisi ucapan selamat dan do’a untuk keduanya.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari Tribunnews.com, ibunda dari Al, El dan Dul ini menggelar akad nikah di Masjid Tokyo Camii & Turkish Culture Center dekat stasiun Yoyogi Uehara Tokyo.

Berdasarkan jadwalnya akad nikah berlangsung pagi ini pada pukul 10.30 waktu Jepang.

Sebelumnya, berbagai spekulasi pun muncul mengenai rencana pernikahan mantan istri Ahmad Dhani ini.