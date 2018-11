Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 11 di RCTI - MNC TV Sabtu Malam Ini, Arsenal vs Liverpool!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Inggris Pekan 11 di RCTI & MNC TV mulai Sabtu (3/11/2018) malam ini akan menyajikan dua pertandingan menarik, Arsenal vs Liverpool dan Man City vs Southampton.

Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 11 di RCTI akan menyajikan pertandingan Arsenal vs Liverpool yang berlangsung Minggu (4/11/2018) dinihari, seperti dilansir BPost Online dari laman Instagram resmi RCTI.

Pertandingan Arsenal vs Liverpool dijadwalkan disiarkan langsung RCTI pada pukul 00.30 WIB.

Sementara MNC TV akan menyiarkan langsung pertandingan Manchester City vs Southampton yang berlangsung Minggu (4/11/2018) pukul 22.00 WIB.

Sementara Liga Inggris pekan 11 akan dibuka pertandingan Bournemouth vs Manchester United yang berlangsung Sabtu (3/11/2018) pukul 19.30 WIB dan disiarkan langsung oleh Bein Sports 1.

Seperti diketahui saat ini Liverpool, Manchester City dan Chelsea menghuni top 3 klasemen Liga Inggris.

Arsenal, Tottenham Hotspurs dan tim kejutan Bournemouth dan Watford menguntit di posisi selanjutnya.

Mereka bisa mengungguli Manchester United yang saat ini ada di posisi 8 dengan 17 poin.

* Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 11 di RCTI dan MNC TV :

* Sabtu, 03 November 2018

Bournemouth vs Man United | 19:30 WIB (Bein Sports 1)

Cardiff vs Leicester | 22:00 WIB (Bein Sports Extra)

Everton vs Brighton | 22:00 WIB (Bein Sports 1)

Newcastle vs Watford | 22:00 WIB (Bein Sports Extra)

West Ham vs Burnley | 22:00 WIB (Bein Sports Extra)

* Minggu, 04 November 2018

Arsenal vs Liverpool | 00:30 WIB (RCTI, Bein Sports 1)

Wolves vs Tottenham | 02:45 WIB (Bein Sports 1)

Man City vs Southampton | 22:00 WIB (MNC TV, Bein Sports 1)

Chelsea vs Crystal P | 23:30 WIB (Bein Sports 3)

* Selasa, 06 November 2018

Huddersfield vs Fulham | 03:00 WIB (Bein Sports 1)

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)