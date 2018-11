Klasemen & Jadwal Siaran Langsung Liga Spanyol Pekan 11 di SCTV Sabtu Ini, Real Madrid vs Valladolid

Jadwal siaran langsung La Liga Spanyol pekan 11 di SCTV, ynG mulai bergulir Sabtu (3/11/2018) dijadwalkan akan diisi laga Real Madrid vs Valladolid dan Rayo Vallecano vs Barcelona.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung La Liga Spanyol pekan 11 di SCTV, ynG mulai bergulir Sabtu (3/11/2018) dijadwalkan akan diisi laga Real Madrid vs Valladolid dan Rayo Vallecano vs Barcelona.

Jadwal siaran langsung Liga Spanyol pekan 11 di SCTV dijadwalkan dibuka pertandingan Real Madrid vs Valladolid yang berlangsung Sabtu (3/11/2018) malam ini.

Laga Real Madrid vs Valladolid dijadwalkan disiarkan langsung SCTV mulai pukul 22.15 WIB.

Laga yang jadi pembuktian pelatih sementara Real Madrid Santiago Solari di ajang Liga Spanyol.

Solari baru saja ditunjuk jadi pelatih sementara Real Madrid, usai Julen Lopetegui didepak dari kursi pelatih.

Pemecatan dilakukan usai Real Madrid kalah telak 5-1 dari Barcelona pada duel El Clasico Liga Spanyol pekan 10 lalu.

Solari sudah menunjukkan hasil positif ketika menukangi Real Madrid di ajang Copa del Rey tengah pekan lalu yang jadi laga perdananya sebagai pelatih dengan meraih kemenangan dari UD Melilla.

Kemenangan tampaknya bisa jadi motivasi Real Madrid dan suporter untuk mengarungi sisa kompetisi dengan optimisme.

Sementara Barcelona akan melawat ke kandang Rayo Vallecano Minggu (4/11/2018) pukul 02.45 WIB yang juga dijadwalkan disiarkan langsung SCTV.

Jadwal Laliga Spanyol Pekan 11 :

* Sabtu, 03 November 2018

Leganes vs Atletico Madrid | 19:00 WIB beIN Sports 2

Real Madrid vs Valladolid | 22:15 WIB beIN Sports 2/SCTV

* Minggu, 04 November 2018

Valencia vs Girona | 00:30 WIB beIN Sports 2

Rayo Vallecano vs Barcelona | 02:45 WIB beIN Sports 2/SCTV

Eibar vs Alaves | 18:00 WIB

Villarreal vs Levante | 22:15 WIB

* Senin, 05 November 2018

Huesca vs Getafe | 00:30 WIB

Real Sociedad vs Sevilla | 00:30 WIB

Real Betis vs Celta Vigo | 02:45 WIB

* Selasa, 06 November 2018

Espanyol vs Ath Bilbao | 03:00 WIB

(banjarmasinpost/rahmadhani)