Jadwal Siaran Langsung (RCTI) Timnas Indonesia vs Singapura Piala AFF 2018, Stefano Lilipaly Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung (RCTI) Timnas Indonesia vs Singapura di Piala AFF 2018 akan dimulai pada Jumat (9/11/2018). Jadwal Piala AFF 2018 telah dirilis untuk menggelar ajang kejuaraan sepak bola negara se-Asia Tenggara ini.

Pertandingan Timnas Indonesia di Piala AFF 2108 dijadwalkan akan disiarkan langsung oleh RCTI. Jelang Timnas Indonesia vs Singapura di Piala AFF 2018, pelatih timnas Indonesia, Bima Sakti, mengatakan kemungkinan besar Stefano Lilipaly sudah bisa bermain saat pertandingan melawan Singapura.

Pertandingan timnas Indonesia melawan Singapura pada laga perdana Grup B Piala AFF 2018 akan digelar di Stadion Nasional, Singapura, Jumat (9/11/2018). Sebelumnya Stefano Lilipaly sempat mengalami cedera pada kaki kanannya pasca membela Bali United melawan Persib Bandung beberapa hari lalu.

Pemain naturalisasi itu juga terlihat berlatih terpisah bersama para pilar timnas Indonesia dalam satu dan dua sesi latihan di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Alhamdulillah Lilipaly sudah ikut sesi latihan penuh dari kemarin dan hari ini,” kata Bima Sakti di Stadion Wibawa Mukti yang dikutip dari bolasport.com, Senin (5/11/2018).

Lilipaly merupakan pemain yang sangat penting bagi timnas Indonesia. Terlebih penampilannya sangat menjanjikan jika berduet dengan Alberto Goncalves di lini depan.

Tentu saja Bima Sakti berharap pada beberapa hari ke depan cedera Lilipaly sudah sembuh 100 persen.

Sebab, mantan pemain Persija Jakarta itu dipercaya untuk menjadi gelandang serang timnas Indonesia di laga melawan Singapura. “Kami harapkan tidak ada lagi yang cedera dan kami bisa turunkan pemain-pemain yang benar fit di Singapura nanti,” kata Bima Sakti.

Berikut jadwal timnas Indonesia di Piala AFF 2018 :

9 November 2018 Singapura Vs Indonesia Live RCTI (National Stadium, Kallang)

9 November 2018 Timor Leste Vs Thailand (Rajamangala Stadium, Bangkok)

13 November 2018 Indonesia Vs Timor Leste (Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta)

13 November 2018 Philippines Vs Singapore (Panaad Stadium, Bacolod)

17 November 2018 Timor Leste Vs Philippines (Kuala Lumpur Stadium, Malaysia)

17 November 2018 Thailand Vs Indonesia (Rajamangala Stadium, Bangkok)

21 November 2018 Philippines Vs Thailand (Panaad Stadium, Bacolod)

21 November 2018 Singapore Vs Timor-Leste (National Stadium, Kallang)

25 November 2018 Thailand Vs Singapore (Rajamangala Stadium, Bangkok)

25 November 2018 Indonesia Vs Philippines (Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta)

Keterangan : Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)