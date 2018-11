Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2018 Pekan 30 - Persib vs PSMS, Persebaya vs PSM di Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga 1 2018 Pekan 30 tersaji mulai 9-12 November 2018.

Sejumlah laga menarik layak disimak seperti Persib Bandung vs PSMS Medan, Persebaya Surabaya vs PSM Makassar dan Persija Jakarta vs PS Tira.

Ketiga laga tersebut disiarkan langsung dan live streaming Indosiar. Laga lainnya, juga menyiarkan laga seperti TV One, O Channel dan Vidio.com.

Persib Bandung dan Persija Jakarta memiliki peluang besar untuk mendekatkan diri dengan sang pemuncak klasemen, PSM Makassar.

Baca: Kondisi Terkini & Jadwal Persib vs PSMS di Pekan 30 Liga 1 2018 Live Indosiar

Baca: Live Streaming Liga Europa Arsenal vs Sporting CP - Link Live Streaming RCTI di Sini

Baca: Segini Harga Kamera Hadiah Nagita Slavina Untuk Rahmawati Kekey

Jadwal Liga 1 2018 pada pekan ke-30 dibuka dengan pertandingan antara Madura United melawan Bhayangkara FC pada Jumat (9/11/2018).

Jadwal Liga 1 2018 pada pekan ke-30 bakal berlangsung selama empat hari pada 9-12 November.

Jadwal Liga 1 2018 menguntungkan bagi dua tim papan atas, Persib Bandung dan Persija Jakarta.

Baik Persib dan Persija sama-sama bakal melakoni laga kandang mereka pada pekan ke-30 Liga 1 2018.

Selain itu, Persib dan Persija juga sama-sama menghadapi tim papan bawah klasemen Liga 1 2018.

Baca: Live Streaming & Jadwal Semifinal Piala AFF Futsal Berubah! Laga Indonesia vs Thailand Dimajukan

Persib menjamu juru kunci klasemen, PSMS Medan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali pada Jumat (9/11/2018).