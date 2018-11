Link Live Streaming Myanmar vs Kamboja di Piala AFF 2018 via Fox Sports & Twitter

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertandingan Myanmar vs Kamboja akan memanaskan laga kedua Grup A Piala AFF 2018, Senin (12/11/2018).

Laga Myanmar vs Kamboja ini tak disiarkan langsung RCTI maupun Fox Sports, namun bisa dipantau via live streaming mulai pukul 18.30 WIB.

Ya, live streaming Myanmar vs Kamboja di Piala AFF 2018 dapat dipantau via situs Foxsportsasia.com, twitter Fox Sports Live dan lainnya. Link live streaming Myanmar vs Kamboja ada di bagian akhir berita.

Dalam laga ini, Keisuke Honda akan mendampingi Timnas Kamboja. Sebelumnya, dia absen saat the Kouprey Blue menjalani laga pertama Grup A Piala AFF 2018 kontra Malaysia (8/11/2018).

Tanpa Honda, Timnas Kamboja kalah 0-1 di kandang sendiri. Kehadiran Honda pada laga kedua, melawan tim tuan rumah Myanmar, di Mandalar Thiri, Mandalay, Senin (12/11/2018), diharapkan mampu jadi pendongkrak semangat the Kouprey Blue.

Pada pertandingan pertama di Olympic Stadium, Phnom Penh, Honda tak bisa mendampingi tim lantaran komitmen bersama klubnya, Melbourne Victory.

Honda memang sudah pensiun dari Timnas Jepang, namun ia masih aktif bermain, membela klub A-League musim 2018-2019, Melbourne Victory.

Sesuai jadwal, Honda menyusul tim asuhannya ke Myanmar selepas menjalani laga di A-League kontra Central Coast Mariners, Minggu (11/11/2018).

Laga ini berkesudahan dengan skor 4-1. Honda mencetak gol pembuka kemenangan pada menit ke-30.

Melbourne Victory baru akan bermain lagi di A-League musim ini pada 25 November dengan menantang Sydney FC.