SID Pernah Tolak Lagunya Dipakai Jokowi, Jerinx SID Lalu Bandingkan Sikap Jokowi dengan Via Vallen

BANJARMASINPOST.CO.ID-Setelah ramai kasus drummer band Superman Is Dead (SID), Jerinx SID memprotes Via Vallen yang meng-cover lagu SID berjudul Sunset di Tanah Anarki tanpa seizin SID, Jerinx lalu mengungkapkan sebuah fakta lainnya.

Fakta itu tentang SID yang menolak permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggunakan lagu SID berjudul Jadilah Legenda untuk keperluan program #jokowimenjawab pada Februari 2017 lalu.

Dikutip dari Tribunnews dalam berita yang ditayangkan Sabtu (25/3/2017) lalu, disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo membuat program #jokowimenjawab pada Februari 2017 lalu.

Program tersebut bermaksud memberi ruang bagi anak muda untuk bebas mengirimkan pertanyaan apapun lewat kiriman video yang nantinya akan dijawab oleh Presiden lewat akun media sosialnya.

Jelang dirilisnya #jokowimenjawab, pihak tim program tersebut meminta izin menggunakan lagu dan cuplikan video musik “Jadilah Legenda” dari Superman Is Dead (SID).

Rencananya lagu tersebut akan dipakai sebagai soundtrack untuk video #jokowimenjawab karena isinya yang kental dengan semangat nasionalisme bagi anak muda.

Namun, tawaran tersebut secara mengejutkan ditolak oleh Jerinx (JRX), drummer sekaligus frontman SID yang menulis lagu tersebut.

"But we all know, ini politik, untuk kepentingan RI 1, kita bisa saja menjual lagu tersebut, misalnya seharga 1 miliar dan saya yakin itu akan berhasil mengingat seberapa sering Jokowi menyebut nama SID dalam wawancara. Tapi saya menolaknya," ujar JRX dilansir TribunStyle.com dari laman warningmagz.

Keputusan Jerinx atau JRX untuk menolak tawaran ini dilakukan sebagai bentuk solidaritasnya kepada perjuangan rakyat Kendeng yang menolak berdirinya pabrik semen di tanah mereka yang dinilai akan merusak alam dan kehidupan petani.

“Saat ini kasus Kendeng sedang memerlukan solidaritas penuh.