Deddy Corbuzier Akan Lakukan Ini Jika Istrinya Selingkuh, Sindir Vicky Prasetyo dan Angel Lelga?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Deddy Corbuzier kembali bahal hal yang sedang viral, aksi Vicky Prasetyo gerebek rumah Angel Lelga. Deddy mengatakan akan melakukan hal yang berbeda dari Vicky.

Seperti yang diketahui, aksi Vicky Prasetyo gerebek rumah Angel Lelga dan menemukan pria diduga selingkuhan, Fiki Alman sedang jadi pembicaraan publik sejak kemarin.

Apa yang terjadi pada Vicky Prasetyo dan Angel Lelga tersebut tak luput pula dari perhatian Deddy Corbuzier.

Dilansir dari laman Grid ID (20/11/2018), baru-baru ini melalui kanal YouTube Deddy Corbuzier yang dipublikasikan pada Senin (19/11/2018), ayah dari Azka Corbuzier ini turut memberikan tanggapannya.

Baca: Pengakuan Angel Lelga Soal Fiki Alman Setelah Digerebek Vicky Prasetyo, Akan Menikah?

Baca: Angel Lelga Pernah Digerebek Bersama Rhoma Irama, Bedanya Saat Digerebek Vicky Prasetyo

Baca: Video Vicky Prasetyo Gerebek Rumah Angel Lelga Jadi Trending Nomor 1 Youtube, Anji Prihatin

Baca: Video Fiki Alman di Karma The Series Sebelum Aksi Vicky Prasetyo Gerebek Rumah Angel Lelga

Sebagai laki-laki, Deddy tentu merasa malu saat mendapati istrinya sedang selingkuh.

Karena hal tersebut akan membuka kekurangan yang ia miliki.

"Tapi menurut gue tidak perlu disebarluaskan, gue kalau punya istri, istri gue selingkuh, gue selesaikan di pengadilan atau cerai diem diem aja. Karena gak memalukan juga ya seorang pria punya istri dan istrinya selingkuh gitu apa ada yang kurang dari pria itu sampai istrinya selingkuh? Kalau gue, istri gue selingkuh nggak mau cerita sama orang-orang, kalau gue sih malu, but that's me," ujar Deddy.

Sebelumnya, ayah satu anak itu membeberkan beberapa kemungkinan yang terjadi dalam kasus tersebut.

Pertama, Deddy menyebutkan ada kemungkinan Angel memang selingkuh, sehingga membuat Vicky datang menggerebeknya.

"This is mind set, ada beberapa kemungkinan.

Pertama, tanpa menyalahkan siapa pun, ya jawaban pertama kemungkinan ya Angel Lelganya memang beneran selingkuh, makanya Vicky datang ke sana bawa kamera, wartawan bawa temennya, saudaranya, tetangganya, penonton bayaran untuk ngerekam hal tersebut," ujar Deddy.

Kedua, kekasih Sabrina Chairunnisa itu menjelaskan ada kemungkinan kisah Angel dan Vicky memang settingan dari awal.