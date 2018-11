Link Live Streaming PSS Sleman vs Persiraja Banda Aceh via Streaming TV One Liga 2 2018 Hari Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming PSS Sleman vs Persiraja Banda Aceh via live streaming TV One dan live streaming UseeTV Prime dalam babak 8 besar Liga 2 2018 Grup B hari ini Rabu (21/11/2018)

Siaran langsung dan live streaming PSS vs Persiraja di babak 8 besar Liga 2 2018 via live streaming TVOne dijadwalkan dimulai pukul 15.30 WIB dari Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Selain di TVOne, live streaming PSS vs Persiraja juga bisa disaksikan lewat live streaming Usee TV, seperti dilansir Bpost Online dari laman Instagram resmi Liga 2.

Persaingan di Grup B juga cukup sengit, keempat kontestan 8 besar di Grup B, sama-sama masih berpeluang lolos ke semifinal.

Persiraja yang memimpin klasemen sementara dengan 9 poin, sementara PSS Sleman mengantongi nilai 7.

Hasil seri sudah cukup bagi Persiraja lolos ke semifinal. Kalah, siap-siap menunggu hasil Persita vs Madura FC.

Sementara PSS Sleman butuh menang untuk memastikan tiket ke semifinal. Seri atau kalah bukan jaminan lolos ke semifinal.

Di pertandingan lain, Madura FC yang punya 6 poin akan melawan Persita Tangerang yang punya 7 poin.

Laga melawan tuan rumah PSS Sleman pada duel pamungkas Grup B Liga 2 2018 diakui pelatih Persiraja Banda Aceh, Akhyar Ilyas, bakal menjadi sulit bagi timnya.

Pasalnya, ini bakal menjadi penentu nasib bagi PSS Sleman dan Persiraja Banda Aceh untuk mengamankan tiket lolos ke babak semifinal Liga 2 2018.