Persib Bandung Bisa Saja Dijegal Jadi Juara Liga 1 2018 Oleh Tim Berjulukan Raja Kandang Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tim berstatus raja kandang bisa jadi jegal Persib Bandung bisa tersandung dapatkan gelar juara Liga 1 2018.

Persib masih memiliki satu laga tandang kontra tuan rumah Persela Lamongan pada pekan ke-33 Liga 1 2018.

Ini menjadi partai yang tidak mudah bagi Persib Bandung.

Pasalnya, skuat Laskar Joko Tingkir saat ini menjadi salah satu dari tiga tim yang belum terkalahkan di laga kandang.

Dari 16 kali bermain di Stadion Surajaya, Persela mampu meraih 10 kemenangan dan enam hasil imbang.

Selain Persela, Arema FC dan Barito Putera juga menyandang status raja kandang hingga pekan ke-31 Liga 1 2018.

Duel antara Persela melawan Persib digelar di Stadion Surajaya, Kabupaten Lamongan pada 1 Desember 2018.

Sebelum menghadapi Persela, Maung Bandung terlebih dahulu menantang Perseru Serui pada pekan ke-32 Liga 1 2018.

Adapun Barito Putera menjadi lawan terakhir Persib di kompetisi Liga 1 2018.

Pada pertemuan putaran pertama lalu, Persib tak mampu dikalahkan oleh tiga tim tersebut.

Bahkan, Maung Bandung mampu menekuk Persela dengan skor tipis 1-0 pada 16 Juli 2018.

Berikut jadwal Persib di sisa kompetisi Liga 1 2018:

Persib Vs Perseru Serui (15.30 WIB23/11/2018)Persela Vs Persib (15.30 WIB1/12/2018)Persib Vs Barito Putera (15.30 WIB9/12/2018)

Pertemuan putaran pertama Persib dengan tiga tim di atas:

Perseru Serui 0-0 Persib (Std Marora)Persib 1-0 Persela (Std Gelora Bandung Lautan Api)Barito Putera 2-2 Persib (Std 17 Mei Banjarmasin). (Bolasport)