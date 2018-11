BANJARMASINPOST.CO.ID - Video Gempita yang buat netizen simpati karena perceraian Gading Marten dan Gisella Anastasia beredar di sejumlah akun gosip di Instagram sejak kemarin, Rabu (21/11/2018).

Anak semata wayang Gisella Anastasia dan Gading Merten, Gempita Nora Marten menjadi sorotan netizen karena perceraian kedua orang tuanya.

Netizen menilai anak sekecil Gempita terlalu polos untuk menerima kenyataan bahwa orang tuanya, Gisella Anastasia dan Gading Marten akan berpisah.

Video Gempita yang tersebar di sejumlah akun gosip tersebut sebenarnya diambil dari unggahan milik Gading Marten di Instagramnya, Senin, (19/11/2018).

Video tersebut menunjukkan percakapan Gading dan Gempita dan hanya wajah sang putri yang disorot.

"You are so pretty," puji Gading untuk putri kecilnya.

"Thank you," jawab Gempi.

"Papa, you so handsome," balas Gempi kemudian.

"Thank you. I love you," ujar Gading lagi.

"I love you," sahut Gempi.