Live MNC TV! Live Streaming Man United vs Crystal Palace Liga Inggris Bisa Ditonton Dengan Cara ini

Manchester United vs Crystal Palace di Liga Inggris pekan 13 malam ini, Sabtu (24/11/2018) pukul 22.00 Wib.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung MNC TV dan beIN Sports 3 Manchester United vs Crystal Palace di Liga Inggris pekan 13 malam ini, Sabtu (24/11/2018) pukul 22.00 Wib.

Laga Manchester United (Man United) vs Crystal Palace disiarkan langsung (live) MNC TV dan beIN Sport 3. Live Streaming Manchester United vs Crystal Palace juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Manchester United vs Crystal Palace juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Manchester United mendapat suntikan tenaga usai enam pemain andalan pulih dari cedera jelang laga melawan Crystal Palace pada pekan ke-13 Liga Inggris, Sabtu (24/11/2018).

Pelatih Manchester United, Jose Mourinho, mengonfirmasi kembalinya enam pemain Manchester United dalam sesi jumpa pers.

Paul Pogba, Anthony Martial, Romelu Lukaku, Marouane Fellaini, Marcus Rashford, dan Antonio Valencia dinyatakan bugar untuk laga melawan Crystal Palace.

Meski begitu, Mourinho mengakui bahwa rotasi pemain tetap akan ada.

"Martial siap untuk bermain melawan Crystal Palace tetapi saya tak yakin ia siap tampil dalam tiga laga beruntun," ujar Mourinho yang dikutip dari manutd.com melalui Bolasport.com.

"Namun ia sudah bisa tampil, sama seperti Fellaini," ucap Mourinho menambahkan.

Kembalinya para pemain andalan ini jelas menguntungkan bagi Manchester United yang tengah berusaha meningkatkan performa di Liga Inggris.

