Penjelasan Ayu Ting Ting Soal Jalinan Hubungan Asmaranya dengan Fransen Susanto

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ayu Ting Ting akhirnya beri penjelasan terkait kabar jalinan hubungan asmara dengan seorang pria bernama Fransen Susanto.

Diketahui, Fransen merupakan produser eksekutif dari Nyai, film yang dibintangi Ayu.

Menjawab rumor tersebut, Ayu pun menjelaskan tentang hubungannya dengan Fransen.

"(Hubungan) Baik-baik aja. Saya sama siapa aja juga dekat," kata Ayu saat ditemui di XXI Plaza Depok, Jawa Barat, Minggu (25/11/2018).

Namun, ibu satu anak ini tak menjawab dengan gamblang soal status hubungannya dengan Fransen.

Apakah hanya teman biasa atau lebih dari itu. "Gue enggak tahu apa-apa, tiba-tiba selesai shooting digerebek. Gue enggak tahu ini ada apaan. (Ditanya) Ayu bener pacaran? He he he," ucap Ayu.

Deretan pria tampan yang dijodohkan dengan Ayu Ting Ting (Tribun Style)

"Lu (media) yang bikin berita. Ama siapa aja gue disalahin," imbuh pelantun "Sambalado" ini sambil tersenyum.

Isu kedekatan Ayu dan Fransen muncul dari produser Rudy Salim saat menjadi bintang tamu dalam acara Hitam Putih yang dipandu Deddy Corbuzier.

Rudy dan Fransen sama-sama bertindak sebagai produser eksekutif untuk film Nyai.

"Di RA pictures, saya sudah bikin hampir 10 film dengan Raffi Ahmad dan sama pacarnya Ayu Ting Ting, Fransen Susanto," kata Rudy saat itu.

