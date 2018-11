Ayu Ting Ting Tanggapi Haters : Udah Biasa Resiko Singel, Tentang Raffi Ahmad?

BANJARMASINPOST.CO.ID – Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting tak jarang mendapatkan perlakuan tak enak dari publik, termasuk komentar pedas dari haters atau pembencinya.

Hal tersebut terbukti dari akun-akun Instagram yang sengaja dibuat untuk menjelek-jelekkan nama Ayu Ting Ting.

Belum lagi, komentar-komentar negatif juga kerap mengisi kolom komentar Instagramn Ayu Ting Ting. Tak jauh, haters membahas mengenai kedekatannya dengan suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari laman Tribun Style, Senin (26/11/2018) saat beberapa artis merasa frustasi atau sedih ketika diterpa isu miring, hal tersebut sama sekali tidak terjadi untuknya.

Baca: Lihat Aksi Ayu Ting Ting dan Fransen Susanto saat Naik Delman

Baca: Reaksi Ayu Ting Ting Saat Bilqis Minta Ayah Baru, Bakal Segera Mengabulkan Permintaan sang Putri?

Baca: Penjelasan Ayu Ting Ting Soal Jalinan Hubungan Asmaranya dengan Fransen Susanto

Baca: Gisel Ogah Rujuk! Ini 7 Pengakuan Gisella Anastasia yang Gugat Cerai Gading Marten

Bahkan Ayu Ting Ting hanya tanggapi hal tersebut dengan santai.

Ia tak begitu ambil pusing dengan hal tersebut.

Lalu sebenarnya, bagaimana sih cara Ayu Ting Ting hadapi hal tersebut?

"Udah biasa, (gosip itu) ketawain aja, entar juga hilang," kata Ayu saat ditemui di XXI Plaza Depok, Jawa Barat, Minggu (25/11/2018), dikutip dari Kompas.com.

Bahkan Ayu Ting Ting sudah memaklumi jika ia sering kali jadi sasaran isu miring lantaran saat ini ibu satu anak ini masih berstatus single.

"Udah biasa, diemin aja. Risiko single? Ya enggak gitu juga kali, yang jomblo bukan cuma gue doang he he he," ucap Ayu Ting Ting dikutip dari sumber yang sama.