Hasil Persib vs Persija di Final Liga 1 U-19 2018 : Skor Sementara 1-0, Gol Ilham Qolba

Instagram Persib Official

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Persib vs Persija di babak final Liga 1 2018, Senin (26/11/2018) malam, skor 1-0 untuk sementara hingga menit 30.

Siaran langsung dan live streaming Persib vs Persija di Final Liga 1 U-19 2018 dapat diakses via UseeTV yakni Usee Prime mulai pukul 18.30 WIB. Juga bisa diakses via Youtube Liga1Match.

Persib berhasil unggul berkat gol yang diciptakan penyerangnya, Ilham Qolba pada menit 26.

Pertandingan yang dihelat di Stadion Gianyar, Bali berlangsung sengit. Kedua tim saling melancarkan serangan.

Anang Ma'ruf mengancam gawang Persib pada menit 15. Tendangannya dari luar kotak penalti masih mudah diantisipasi Kiper Persib, Ade Candra.

Persija kembali mengancam melalui aksi Mujiana pada menit 22. Namun tendangannya dari luar kotak penalti masih mampu diamankan Kiper Persib, Ade Candra.

Ilham Qolba gagal memanfaatkan peluang emas di depan gawang pada menit 24. Ilham Qolba yang berdiri bebas gagal menjangkau bola usai menerima umpan dari sisi kanan pertahanan Persija.

Ilham Qolba akhirnya membayar kesalahannya. Ilham Qolba berhasil mencatatkan namanya di menit 26. Tendangan pertamanya sempat ditepis oleh penjaga gawang Persija, Gianluca Rossy. Namun, bola yang kembali mengarah ke Ilham Qolba langsung dimanfaatkan untuk melesatkan bola ke gawang Persija.

Skor Persib vs Persija di final Liga 1 U-19 2018 untuk sementara 1-0 untuk keunggulan Persib U-19.

Susunan pemain Persib U-19 vs Persija U-19 :

Persija U-19: Gianluca Rossy, Liliek Prasetyo, Hamra Hehanussa, Adhe Owen, Mujiana, Divie Al Viandi, 76- Anang Ma'ruf, Desly Nur, Fichri Faturrahman, Sutan Diego Zico

Cadangan: Rizky Sudirman, Achmad Ghasim, Maulana, Fanzi, Mario Nur, Rizky Akbar, Gilang Ramadhan

Persib U-19 : Ade Candra, 97 - Mario Jardel, Bhima, Arohman, Aldi, Syafril (c), Beckham, Jovan, Wandi, Josel, 90 - Ilham Qolba

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)