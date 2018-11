Link Live Streaming Madura United vs PSIS Semarang Liga 1 2018 via Live Streaming TV One Sore Ini

Madura United vs PSIS Semarang di Liga 1 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung dan live streaming TV One hari ini Senin (26/11/2018) menyajikan laga Madura United vs PSIS Semarang dalam lanjutan pekan 32 Liga 1 2018.

Live streaming Madura United vs PSIS Semarang via live streaming TV One dijadwalkan dimulai pukul 15.30 WIB.

Bagi tuan rumah, tambahan tiga poin berpotensi besar membawa tim asuhan Gomes Oliviera ke peringkat hingga lima besar.

Sedangkan bagi PSIS, tambahan tiga poin akan memastikan posisi Laskar Mahesa Jenar tetap bertahan di kasta tertinggi musim depan.

Baca: Prediksi Susunan Pemain Persib vs Persija di Final Liga 1 U-19 2018 - Link Live Streaming UseeTV

Baca: Jadwal Leg Kedua Semifinal Liga 2 2018 Semen Padang vs Persita, Kalteng Putra vs PSS Sleman

Baca: Live Streaming Indosiar & Jadwal Persebaya vs Bhayangkara FC di Liga 1 2018, demi AFC Cup!

Baca: VIDEO - Live Streaming UseeTV & Jadwal Persib vs Persija di Final Liga 1 U-19 2018 Malam Ini

Menghadapi PSIS, kubu tuan rumah harus memutar otak lebih keras. Ini karena Madura United harus kehilangan tiga pemain sekaligus di lini tengah.

Zah Rahan dan Guntur Ariyadi terkena akumulasi kartu kuning Sementara Lucky Wahyu masih cedera.

Beruntung Slamet Nur Cahyo sudah dapat kembali beredar setelah pekan lalu absen lawan PSMS karena akumulasi kartu.

“Lini tengah menjadi salah satu yang terpenting dalam sepak bola. Kami siapkan beberapa skenario karena lini tengah vital menjaga kesimbangan dalam permainan,” kata Gomes Oliviera dilansir Bpost Online dari laman resmi Liga 1 2018.

Sedangkan PSIS hadir di Madura dengan kekuatan terbaiknya. Laskar Mahesa Jenar juga tengah dalam gairah yang tinggi.

Pekan sebelumnya, PSIS mampu menang telak 3-0 dari tim papan atas, Persib Bandung.