SEDANG BERLANGSUNG! LIVE STREAMING UseeTV Persib vs Persija Final Liga 1 U-19 2018

Instagram Persib Official

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG! Live streaming UseeTV Persib U-19 vs Persija U-19 di Final Liga 1 U-19 2018, Senin (26/11/2018) malam.

Dijadwalkan, siaran langsung dan live streaming Persib vs Persija di Final Liga 1 U-19 2018 dapat diakses via UseeTV yakni Usee Prime mulai pukul 18.30 WIB. Juga bisa diakses via Youtube Liga1Match.

Live streaming Persib U-19 vs Persija U-19 di Final Liga 1 U-19 2018 dapat diakses melalui link live streaming berikut :

LINK 1

LINK 2

Pertandingan Persib vs Persija di Final Liga 1 U-19 2018 tidak disiarkan langsung di TV Nasional.

Live streaming Persib vs Persija di Final Liga 1 U-19 2018 bisa diakses lewat live streaming di www.useetv.com (link live streaming UseeTV Persib U-19 vs Persija U-19 di final Liga 1 U-19 2018 ada di awal berita)

Partai Final Liga 1 U-19 2018 akan dihelat di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pukul 18.30 Wib.

Duel ini Persib U-19 kontra Persija U-19 diharapkan mampu memunculkan persaudaraan dalam sepak bola.

"Kami ingin memberi hiburan positif buat masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi bahan persahabatan buat The Jakmania dan Viking," harap Budiman Yunus, pelatih Persib U-19 yang dikutip dari laman resmi Liga 1 melalui Bolasport.com.