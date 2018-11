Cek Link Pengumuman Hasil Tes SKD Kemenag dan Bocoran Soal Tes SKB CPNS 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link pengumuman hasil tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Kemenag sebagai calon peserta tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2018, akhirnya mulai menemukan titik terang.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui akun Twitter resminya, @BKNgoid mengabarkan, hasil tes SKD mulai dirilis satu per satu mulai Selasa (27/11/2018).

Pelamar CPNS 2018 diminta untuk mengecek website atau media sosial instansi yang dilamar, satu di antaranya Kemenag yang mengumumkan hasil tes SKD CPNS 2018 di situs resminya.

Bila belum ada, kata admin @BKNgoid, artinya proses verifikasi dan validasi belum selesai.

Untuk hasil SKD instansi yang pertama kali diumumkan BKN adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

"Seperti mimin janjikan, pengumuman SKB akan keluar 1 per 1.

Silakan cek web/medsos instansi, namun bila blm ada, berarti proses verval blm selesai.

First of all, welcome aboard peserta SKB #CPNS2018 @Kemlu_RI," tulis akun @BKNgoid.

Lantas, bagaimana dengan instansi lain, Kementerian Agama (Kemenag) misalnya.

Lewat akun Twitter-nya, @Kemenag_RI menjelaskan, jika hasil SKD dan peserta yang ikut SKB akan diumumkan melalui website http://kemenag.go.id.