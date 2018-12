Reino Barack dan Ayahnya Jadi Sorotan Saat Hadiri Peluncuran Gerai Suami Maia Estianty, Irwan Mussry

BANJARMASINPOST.CO.ID - Reino Barack dan sang ayah, Rosano Barack menuai perhatian saat pengusaha suami Maia Estianty, Irwan Mussry meluncurkan toko fashion baru.

Diketahui mantan kekasih Luna Maya, Reino Barack yang dikabarkan dekat dengan Syahrini ini adalah tamu di peluncuran toko fashion Irwan Mussry, suami Maia Estianty.

Kehadiran Reino Barack dan ayahnya seakan menegaskan pernyataan Luna Maya yang mengatakan Reino bisa kembali berkumpul dengan keluarga ketika putus hubungan dengannya.

Di vlog Boy William, Luna berharap hubungan Reino dan keluarganya kembali baik.

Peluncuran toko fashion Jepang oleh Irwan Mussry ini digelar di salah satu mall terbesar di Indonesia, Jumat (7/12/2018).

Irwan Mussry hadir sebagai presiden dan CEO Time International mendampingi Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

"Kami yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama toko ini akan menjadi magnet dan lokomotif trend fashion," ujar Irwan Mussry saat dijumpai Grid.ID, di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat.

Mengenakan kemeja warna ungu dipadukan dengan jas striples warna hitam, Irwan Mussry nampak antusias sesaat sebelum pembukaan toko fashion ala Tokyo-Jepang tersebut.

"Before the official opening, we held an eclusive preview joined bu our special guest, not only to celebrate LUMINE Jakarta but also to commemorate 60 years of Indonesia-Japan relationship," tulis Irwan Mussry.

(Sebelum pembukaan resmi, kami mengadakan pratinjau eclusive bergabung dengan para tamu istimewa kami, tidak hanya untuk merayakan LUMINE Jakarta tetapi juga untuk memperingati 60 tahun hubungan Indonesia-Jepang)