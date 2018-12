Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Hari Ini, Pekan 34 Laga Penentu di Akhir Kompetisi Liga 1 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga 1 2018 pekan 34 atau laga terakhir dengan sejumlah laga penentu juara dan degradasi seperti Persija Jakarta vs Mitra Kukar dan PSM Makassar vs PSMS Medan akan digelar mulai hari ini.

Jadwal siaran langsung Liga 1 2018 pekan 34 hanya akan digelar dua hari Sabtu (8/12/0218) - Minggu (9/12/2018).

Sejumlah laga, khususnya pada laga-laga penentuan juara dan degradasi digelar dalam waktu bersamaan.

Pada hari Sabtu (8/12/2018) 4 laga digelar, 3 diantaranya digelar serentak.

Laga-laga yang terbilang laga 'santai' karena laga-laga tersebut tidak begitu mempengaruhi masing-masing klub di papan klasemen.

Ada laga Persebaya vs PSIS Semarang yang digelar pukul 15.30 WIB, sedanhkan laga Persib Bandung vs Barito Putra, Madura FC vs Persela Lamongan dan Bhayangkara FC vs Bali United yang semuanya digelar serentak pukul 18.30 WIB.

Sementara laga-laga penentuan akan digelar serentak Minggu (8/12/2018) mulai pukul 15.30 WIB.

Laga Persija Jakarta vs Mitra Kukar disiarkan langsung oleh Indosiar.

Kemudian laga PSM Makassar vs PSMS Medan disiarkan langsung O Channel.

Laga Borneo FC vs PS Tira disiarkan langsung TV One.