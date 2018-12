Janji Setia dengan Irwan Mussry, Tapi Kenapa Maia Estianty Pelesir ke London Malah dengan Orang Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Diakhir tahun 2018, Maia Estianty menikmati liburan di luar negeri bersama ketiga anaknya Al, El, dan Dul.

Agendanya bertolak ke luar negeri diketahui lewat unggahan Instagram pribadi Maia @maiaestiantyreal.

Dalam unggahan fotonya, Maia membagikan potret dirinya bersama anak ketiganya Dul sedang berada di dalam pesawat.

Pada keterangan foto, Maia menuliskan bahwa dirinya akan bertandang ke Doha dan United Kingdom atau Inggris.

Maia juga sempat menuliskan keterangan ucapan selamat tinggal untuk Indonesia.

"Bye bye Indonesia ...with @duljaelani to Doha and to UK, " tulis Maia Estianty dalam unggahan di Instagramnya, Sabtu, (15/12/2018).

Meski hanya dalam penerbangannya ditemani oleh Dul, namun liburan Maia tidak hanya berdua saja.

Pasalnya kedua buah hatinya Al dan El sudah berada di London terlebih dahulu.

Keberadaan Al Ghazali di London diketahui lewat unggahan yang dibagikan lewat akun @alghazali7.

Al dan El sebelumnya telah berangkat liburan ke London lebih awal.