Peringatan Ustadz Abdul Somad Jelang Perayaan Tahun Baru, Simak Blak-blakannya Soal Pilpres 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menyambut Tahun Baru 2019, Ustadz Abdul Somad memberikan pesan khusus kepada umat Islam, terutama generasi mudanya.

Ya, sebentar lagi pergantian tahun dari 2018 ke 2019. Menyambut Tahun Baru 2019, Ustadz Abdul Somad mengingatkan hal penting pada generasi muda Islam.

Nah, apa pesan Ustadz Abdul Somad menyambut Tahun Baru 2019. Simak juga tanggapannya soal Pilpres 2019.

Ustadz Abdul Somad mengingatkan generasi muda muslim agar tidak ikut-ikutan merayakan malam Tahun Baru 2019 dengan berhura-hura seperti keluyuran naik sepeda motor bermai-ramai, apalagi sampai mabuk-mabukan.

Baca: Sambut Hari Ibu 2018 - Ini Sejarah Peringatan Hari Ibu di Seluruh Dunia, Ternyata Ada Kisah Kelabu

Baca: Live Beinsport 1! Live Streaming Southampton vs Arsenal Liga Inggris Bisa Ditonton Pakai Cara ini

Baca: Live beIN Sports 3! Link Live Streaming Brighton vs Chelsea Liga Inggris Bisa Diakses Pakai Cara Ini

Baca: 5 Fakta Terbaru Bilik Cinta Suami Inneke Koesherawati, Fahmi Darmawansyah di Lapas Sukamiskin

Dalam postingan yang menggunakan bahasa Minang itu, Abdul Somad mengingatkan lebih baik mengisi malam tahun baru dengan ikut acara zikir atau jika tidak ada, lebih baik tidur.

"Malam Tahun Baru 2019, No Bonceng, No Bencong dan No Mabuk. Jangan Melalak, Ada Zikir Ikut, Tak Ada, Tidur," demikian pesan bertandatangan Ustadz Abdul Somad yang diposting di istagram @ustadzabdulsomad sehari yang lalu.



Dalam postingannya tersebut Ustadz Abdul Somad juga menyertakan tagar #SelamatkanGenerasiMuslim, serta menyertakan petikan hadist "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka" (HR.Abu Daud. Hasan).

Sejak diposting sehari yang lalu, pesan Ustadz Abdul Somad ini mendapat like sebanyak 317.382 dan dikomenteri puluhan warganet.

Kiat Ustadz Abdul Somad Saat Pilpres 2019



Penceramah kondang, Ustadz Abdul Somad memberikan kiat untuk memilih dalam Pemilu (Pemilihan Umum) khusunya pada Pilpres 2019 saat diwawancara Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas, Jumat (7/12/2018).

Saat itu, Karni Ilyas meminta pendapat Abdul Somad terkait kondisi bangsa terkini.