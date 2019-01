Daftar Harga Tiket Pesawat Jurusan Banjarmasin Usai Tahun Baru 2019 dan Libur Natal

Ini kondisi harga tiket saat ini pasca musim liburan Natal dan Tahun Baru

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Jelang liburan akhir tahun 2019, harga tiket pesawat merangkak naik hingga mencapai harga tertinggi. Pasalnya, kondisi ini menjadi kesempatan masyarakat untuk berlibur ke luar daerah, serta momentum peningkatan traffic transportasi udara.

Terkini, pada awal tahun 2019 daftar harga tiket masih bergairah seiring ramainya arus balik.

"Liburan atau peak season berakhir sampai 14 januari 2019. Kini arus baliknya yang tinggi," ucap Area Manager Lion Air Kalsel Agung Purnama.

Dia membeberkan sekarang harga tiket di sekitar Rp 900 ribu - sampai Rp 1,1juta tujuan jakarta, kemudian Rp 800 ribuan hingga Rp 1jutaan tujuan surabaya.

"Harga normal tiket tujuan jakarta di sekitar Rp 700 ribuan dan surabaya Rp 600 ribuan, " katanya.

Saat musim liburan tadi, dia mengatakan destinasi yang paling jadi tujuan yakni paling pertama adalah Jakarta, lalu Surabaya, Jogya, Bandung dan Semarang.

Terpisah, Manager Sales and Services Garuda Indonesia Banjarmasin Prasetyo Putro untuk harga tiket di kisaran Rp 1,9 juta one way. "Destinasi domestik jakarta, balikpapan, jogja. Internasional jepang, Korea, Singapura," katanya.

(banjarmasinpost.co.id/nia kurniawan)