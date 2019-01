Reaksi Luna Maya Ditanya Terkait Reino Barack dan Ariel NOAH Usai Sabet Aktris Utama Terbaik

BANJARMASINPOST.CO.ID - Luna Maya (35) menyabet gelar Aktris Utama Terpilih Piala Maya 7 pada Malam Penghargaan Piala Maya 7 di Wyndham Casablanca Hotel, Jakarta Selatan, Sabtu (19/1/2019) melalui film Suzanna.

Luna Maya berhasil menyingkirkan Dian Sastrowardoyo dan Nirina Zubir. Luna Maya pun mengaku bersyukur atas pencapaian karirnya. Namun pada kesempatan tersebut, Luna Maya enggan membahas mengenai Reino Barack ataupun Ariel NOAH.

Luna Maya menyingkirkan Dian Sastrowardoyo (Aruna dan Lidahnya), Nirina Zubir (Keluarga Cemara), dan Sissy Prescilla (Milly & Mamet: Ini Bukan Cinta & Rangga).

"Ya, alhamdulillah, puji-pujian kepada Sang Pencipta. Sampai gemetar tadi, karena enggak nyangka kan. Mikirnya pasti kalau enggak Nirina, Dian gitu. Jadi, mukanya kayak, 'Wah.' (kaget). Sampai lupa ngucapin ma kasih yang proper gitu, karena kan enggak pernah sampai berpikir bakal (menang), paling ya nominasi-nominasi aja," tuturnya seraya menggenggam piala.

Bagi Luna Maya, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk berkarya lebih baik lagi kemudian hari.

"Tapi, yang paling pengin diucapin ya alhamdulillah dikasih kepercayaan, banyak yang merasa saya di (film) Suzzanna memberikan performa yang baik. Jadi, ini tantangan lagi, kalau ada film bagus lagi harus lebih baik lagi," ucapnya.

Penghargaan itu juga dianggap Luna sebagai ganjaran atas kerja kerasnya selama shooting film Suzzanna: Bernapas dalam Kubur, yang dirasanya sulit.

"Tahu kan shooting-nya kayak apa, karena tiap hari make up tiga jam, paling cepat ngapus make up tuh sekitar 20 menit sampai 25 menit. Jadi, kebayang kalau kelar shooting jam lima atau jam enam pagi, yang lain sudah pulang, saya masih di situ copot (make up dan pernik-pernik lain) pelan-pelan," ungkapnya.(*)

Luna Maya mendapat penghargaan Aktris Utama Terpilih pada Malam Penghargaan Piala Maya 7 di Wyndham Casablanca Hotel, Jakarta Selatan, Sabtu (19/1/2019).(KOMPAS.com/DIAN REINIS KUMAMPUNG ) (KOMPAS.com/DIAN REINIS KUMAMPUNG)

Tak Ingin Bahas Masalah Pribadi

Kehidupan aktris Luna Maya memang kerap menjadi perbincangan publik.