6 Fakta Ahok Jelang Bebas, Kabar Akan Menikahi Bripda Puput, Panggilan Baru & Akun Youtube BTP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah 6 fakta Ahok jelang bebas, mulai kabar akan menikahi Bripda Puput Nastiti Devi hingga subcribers akun youtubenya sudah membludak.

Rencana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menggelar siaran langsung live streaming bebas penjara 24 Januari 2019 dari Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua Depok Jawa Barat disambut antusias pendukung pria yang kini punya panggilan baru BTP itu.

Pantauan TribunStyle.com, akun YouTube milik Ahok yakni 'Panggil Saya BTP" yang akan dipakai sebagai kanal YouTube live streaming bebas penjara sudah membeludak jumlah pelanggan alias subscribernya, padahal belum ada postingan satu video pun.

Hingga Senin pagi 21 Januari 2019, jumlah subsriber akun YouTube 'Panggil Saya BTP' sudah tembus angka 9.619 .

Padahal satu video pun belum terposting.

"This channel doesn't have any content," demikian bunyi keterangan di laman home akun YouTube 'Panggil Saya BTP.'

Memang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menggelar siaran langsung lewat live streaming Youtube detik-detik bebas penjara 24 Januari 2019.

Tapi muncul banyak kebingungan dari warganet di Youtube pada Sabtu 19 Januari 2019.

Pantauan TribunStyle.com, warganet mencari-cari mana akun YouTube resmi yang mau dipakai Basuki Tjahaja Purnama atau BTP untuk siaran langsung 24 Januari 2019 nanti.

Masalahnya, begitu banyak bermunculan akun-akun dengan nama-nama mirip BTP.