Link Live Streaming RCTI Arema FC vs Persita Tangerang 32 Besar Piala Indonesia Sabtu (26/1)

Link Live Streaming RTI Arema FC vs Persita Tangerang 32 Besar Piala Indonesia Sabtu (26/1)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link live streaming RCTI babak 32 besar Piala Indonesia 2018 hari ini Sabtu (26/1/2019) menyajikan pertandingan Arema FC vs Persita Tangerang.

Live streaming Arema FC vs Persita Tangerang via live streaming RCTI dijadwalkan digelar mulai pukul 14.30 WIB dan Kick off mulai pukul 15.00 WIB.

Laga Arema FC vs Persita Tangerang juga bisa disaksikan lewat live streaming PSS TV via mycujoo.com dan Jawa Pos TV.

Menjamu Persita Tangerang, Sabtu (26/1/2019) besok di Stadion Kanjuruhan, Arema FC dipastikan tanpa Makan Konate.

Gelandang andalan Singo Edan pada kompetisi Liga 1 2018 lalu itu harus absen karena menjadi wali nikah untuk adik perempuannya di Mali pada Minggu (27/1/2019) mendatang seperti dilansir Bpost Online dari Surya Malang.

Meski harus bermain tanpa gelandang paket komplit miliknya, Milomir Seslija, Pelatih Arema FC mengaku tetap percaya pada timnya, bahkan pelatih asal Bosnia itu yakin kekuatan timnya tidak akan berkurang.

"Konate pemain penting dalam tim ini, namun dia tidak bisa bermain besok. Kami tidak masalah dengan hal itu, karena sejak awal persiapan kami sudah tanpa Konate," kata Milomir Seslija, Jumat (25/1/2019).

Pelatih asal Bosnia itu menjelaskan, masih ada banyak pemain yang bisa dimainkan, meskipun tak semua pemain posisi gelandang yang memiliki gaya bermain seperti Konate.

"Kami akan mainkan pemain lainnya. Bisa Pavel, Dendi Santoso atau Dedik Setiawan yang bisa mengisi posisi yang ditinggalkan Konate," jelasnya.

Meski demikian, Milo berharap agar Konate segera kembali ke Malang untuk menjalani pertandingan putaran kedua di kandang Persita Tangerang, Minggu (3/2/2019).