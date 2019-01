Balasan Menohok Via Vallen Saat Kausnya Dibilang Murahan dan Kampungan, Harganya Tak Terduga!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Balasan menohok berikan Via Vallen saat kausnya dibilang murahan dan kampungan oleh netizen. Terungkap harga kaus tersebut.

Baru-baru ini, Via Vallen dinyinyiri karena berpose 'hanya' menggunakan kaus oblong.

Via Vallen pun dikatai bajunya murahan dan gayanya kampungan.

Hal ini bermula ketika Via Vallen memposting melalui instagramnya, @viavallen, 28 Januari 2019.

"My pain may be the reason for somebody’s laugh. But my laugh must never be the reason for somebody’s pain," tulis Via pada foto yang diunggahnya di Instagram.

Via berpose cantik membelakangi sebuah cermin dalam foto yang diunggahnya tersebut.

Perempuan kelahiran Surabaya, Jawa Timur, itu memakai kaus oblong putih bergambar karakter Smile yang dipadukan dengan celana jin ketat yang warna biru.

Melihat gaya Via yang sederhana itu, seorang netizen menganggap pelantun Meraih Bintang itu artis pelit lantaran dinilai tak mau keluarkan uang lebih demi membuat penampilannya lebih enak dilihat.

"Kayak kaos 35 ribuan yang dipakai... artis ini pelit banget buat penampilan atau emang seleranya yang kampring?" komentar nyinyir seorang netizen.

Via malah santai mengaku harga kausnya cuma Rp 1.000. Via menyebut bahwa dirinya tetap percaya diri meskipun baju yang dipakainya murahan.