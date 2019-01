Sule Mau Terbuka Soal Hubungan dengan Naomi Zaskia Diminta Ria Ricis, Pengakuan Ayah Rizky Febian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sule mau terbuka soal hubungannya dengan Naomi Zaskia diminta Ria Ricis, ternyata ini pengakuan ayah Rizky Febian itu.

Pada tayangan Youtube terbaru Ria Ricis, adik dari penceramah Oki Setiana Dewi itu mengekspos kisah asmara komedian Sule, ayah Rizky Febian yang dikabarkan dekat dengan aktris Naomi Zaskia.

Pada tayangan Youtube yang telah ditonton 490 ribu kali itu, Sule membeberkan soal kedekatan dan perkenalan pertama dengan Naomi Zaskia kepada Ria Ricis.

Tak hanya itu, Ria Ricis meminta Sule membuat pengakuan sejujurnya tentang hubungannya dengan Naomi Zaskia.

Baca: Perasaan Ahmad Dhani di Tahanan Saat Sel Suami Mulan Jameela Itu Seperti Kandang Ayam & Bau Pesing

Baca: Usia Rumah Tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Diramal Hotman Paris, Sama dengan Mama Ella?

Baca: Saphira Indah Dimakamkan Bersama Bayi dalam Kandungannya, Ini Detik-detik pemakanan Artis FTV Itu

Baca: Nasib Mantan Manajer Olga dan Billy Syahputra Kini, Disebut Jatuh Miskin, Jual Mobil dan Rumah

Dikutip dari Tribun Bogor, Kamis (31/01/2019) perkenalan pertama dengan Naomi Zaskia ini diungkap Sule saat dirinya masih berstatus suami dari Lina.

Hal tersebut dibeberkan dalam video blog, SULE DAN NAOMI AKAN SEGERA MENIKAH? - RICIS KEPO, Rabu (30/01/2019).

Kedekatan Naomi Zaskia dan Sule ini sedang viral bahkan disebutkan akan menikah pada pertengah tahun 2019 ini.

"Insha Allah antara April, Mei, Juni, saya akan menikah secara sah. He he he," ujar Sule seperti dilansir dari tayangan gosip televisi.

Tak hanya itu, Sule juga pernah mengungkapkan bahwa kisah asmaranya dengan Naomi Zaskia berawal dari mata lalu turun ke hati.

"Perkenalannya udah lama, kan dari mata turun ke hati. Dari matanya udah lama, ke hatinya ya belum lama lah, lumayan lah," tutur Sule.