Live Beinsports 1! Live Streaming Tottenham vs Newcastle Liga Inggris Malam ini via Maxstream

Jadwal Tottenham vs Newcastle United Live Beinsports 1 Liga Inggris Pekan 25

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Tottenham Hotspur vs Newcastle United di Liga Inggris pekan 25 malam ini, Sabtu (2/2/2019).

Laga Tottenham vs Newcastle disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Tottenham vs Newcastle juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Tottenham vs Newcastle juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Tottenham vs Newcastle live Bein Sports 1 digelar di Stadion Wembley pukul 19.30 WIB.

Terbatasnya stok striker Tottenham Hotspur membuka peluang kembalinya penyerang asal Belanda, Vincent Janssen, ke tim utama.

Vincent Janssen didatangkan Tottenham Hotspur dari AZ Alkmaar pada musim panas 2016, dengan banderol 19,89 juta poundsterling (sekitar Rp 362,84 miliar).

Dilansir dari BolaSport.com, kehadiran Vincent Janssen memunculkan harapan Tottenham Hotspur mempunyai penyerang tangguh, yang mampu melapis Harry Kane.

Pasalnya, label top scorer Eredivisie—kasta teratas Liga Belanda tersemat pada diri Vincent Janssen, yang mencetak 27 gol pada musim 2015-2016.

Hanya, Janssen tidak beruntung pada musim pertama bergabung dengan Tottenham.

Ia cuma membikin 6 gol kendati tampil dalam 38 pertandingan musim 2016-2017.