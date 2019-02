Balasan Mulan Jameela Usai Maia Estianty Posting Tentang Pengampunan Tentang Kasus Ahmad Dhani?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Postingan Maia Estianty menjadi perhatian karena saat ini Ahmad Dhani sedang ditahan karena kasus ujaran kebencian. Mulan Jameela juga jadi sorotan.

Postingan Maia Estianty di akun Instagram pribadinya soal pengampunan dan maaf menjadi sorotan. Diduga terkait permasalahan yang dialami Ahmad Dhani dan Mulan Jameela..

Istri Irwan Mussry ini mengunggah tulisan yang mengajak orang untuk memaafkan orang lain yang telah menyakitinya. Bukan tanpa alasan mengapa kita harus saling memaafkan.

Menurut Maia Estianty, kedamaan bukanlah milik mereka yang pendendam dan pembenci.

Oleh karena itu, sebaiknya setiap orang belajar untuk saling memaafkan jika memang pernah menyakiti ataupun disakiti.

Tak hanya itu, Maia Estianty juga seolah bertanya apakah seseorang tak ingin jika Allah juga mengampuninya jika dia memaafkan sesama.

"Maafkan Orang yang Telah Menyakitimu Karena Kedamaian Bukan Milik Mereka yang Pendendam dan Pembenci. Apakah Kamu Tidak Ingin Allah juga Mengampunimu? ——

Forgive People Who Have Hurt You Because Peace Is Not Belong To Those Who Are Vindictive and Hateful. Would You Not Like God (Allah) should Forgive You...?

Tak hanya Maia Estianty, Mulan Jameela juga ikut menuliskan sesuatu di akun Instagram pribadinya.

Mulan Jameela tampak mengunggah foto dirinya yang sedang berdiri sendirian.

Dalam foto tersebut, Mulan Jameela tampak mengenakan gamis dan jilbab syar'i berwarna hitam.