Tangis Aurel Hermansyah Untuk Ashanty Usai Pertemuan Anang Hermansyah dan Jerinx SID

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tak hanya Azriel Hermansyah, Aurel Hermansyah juga meluapkan perasaannnya kala Anang dan Ashanty menghadapi masalah dengan drummer SID, Jerinx SID.

Aurel Hermansyah seakan menangis dalam curhatannya untuk istri Anang Hermansyah, Ashanty yang digambarkan dengan emoji menangis.

Meski keluarga Anang Hermansyah dan Ashanty yang biasa disebut A6 ini terlihat tak mau berlarut-larut bermasalah dengan Jerinx SID.

Lewat unggahan terbarunya, Ashanty justru memamerkan hasil pemotretan terbaru bersama sang anak, Aurel Hermansyah.

Ashanty dan Aurel nampak berdandan ala noni Belanda. Ternyata pemotretan tersebut adalah hasil jepretan dari Anang Hermansyah.

Sembari mengunggah foto terbaru, Ashanty juga menuliskan caption foto yang menarik perhatian.

Keterangan foto yang ditulis Ashanty dalam bahasa Inggris dan memiliki makna mendalam.

"Tough times never last, but tough people do...Good morning..

(masa-masa sulit tidak akan pernah berakhir,

namun orang yang tangguh bisa melaluinya, selamat pagi),"