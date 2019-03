Dekati Gisella Anastasia, Wijaya Saputra Akui Akan Nikah September, Dengan Eks Istri Gading Marten?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dikabarkan dekati Gisella Anastasia, Wijaya Saputra akui berencana menikah pada September 2019. Apakah dengan mantan istri Gading Marten?

Mantan istri Gading Marten, yaitu Gisella Anastasia dikabarkan tengah dekat dengan pebasket Wijaya Saputra alias Wijin.

Hal tersebut diketahui karena Gisella Anastasia tampak hadir mendukung Wijaya Saputra ketika bertanding di Surabaya, Jawa Timur.

Wijin sendiri mengakui bahwa dirinya memang dekat dengan Gisella Anastasia.

Kedekatan Wijin dan Gisella bahkan sudah mendapat respon dari pihak keluarga dan kerabat dekatnya.

"Keluarga udah nanyain. Maksudnya temen-temen mama nanyain 'anaknya Deket sama Gisel ya' 'tanya saja sama anaknya langsung' . Ya selama ini so far so good ya. Gak ada masalah," ungkap Wijin saat ditemui Grid.ID dikawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (13/3/2019).

Meski sudah direspon dengan baik, Wijin mengaku pihak keluarga tak pernah mendesaknya perihal asmara.

Tapi tak dipungkiri, ada niatan dari Wijin untuk memperkenalkan Gisella kepada keluarganya nanti.

"Kalau minta sih nggak ya. Paling nanti kalau memang berjalan dengan lancar ke depannya, siapa sih yang nggak mau kenalin," ungkap Wijin.

Tak hanya itu, Wijin mengungkapkan bahwa dirinya memiliki rencana menikah dalam waktu dekat.