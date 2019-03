LIVE INDOSIAR! Link Live Streaming PSIS Semarang vs PSM Makassar Piala Presiden 2019 via Vidio.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - SAKSIKAN! Live streaming PSIS Semarang vs PSM Makassar di Grup C Piala Presiden 2019 via Live Streaming Indosiar dan Vidio.com Sabtu (16/3/2019) malam.

Live streaming PSIS Semarang vs PSM Makassar di Grup C Piala Presiden 2019 dijadwalkan berlangsung mulai pukul 18.00 WIB, seperti dilansir Bpost Online dari laman instagram resmi Indosiar.

Laga PSIS Semarang vs PSM Makassar selain lewat tayangan live streaming Indosiar, bisa pula diakses lewat laman Vidio.com. Link ada di bagian berita ini.

PSIS Semarang wajib menang dengan skor telak atas PSM Makassar di laga pamungkas babak penyisihan Grup C Piala Presiden 2019 untuk menjaga kans lolos ke babak delapan besar.

Baca: Bukan Sayang, Ada Panggilan Sangar Syahrini Untuk Reino Barack Usai Resmi Dinikahi Eks Luna Maya

Baca: Jarang Terekspose Ashanty Terlibat Perdebatan dengan Ibu Anang Hermansyah Sebelum Pergi ke Turki

Baca: Bukan Liburan Ibu Ayu Ting Ting, Umi Kalsum ke Amerika karena Perannya

Baca: Nikita Mirzani Pamer Dolar Usai Berdebat Tentang Pesawat Jet Syahrini dengan Hotman Paris

Pertemuan PSIS vs PSM akan dihelat di Stadion Moch Soebroto, Magelang.

Bagi PSIS, skuat Mahesa Jenar masih memiliki peluang untuk lolos ke babak delapan besar, dengan syarat menang atas PSM dengan kemenangan besar.

Sebelumnya, pelatih Jafri Sastra menekankan, pihaknya seperti pada target awal yaitu membidik kemenangan atas PSM dan lolos ke babak delapan besar.

"Persiapan sudah kami siapkan selama empat hari ini. Dari kemarin kami sudah siapkan strategi bagaimana menghadapi PSM secara menyeluruh.

"Tapi yang terpenting sekali adalah kondisi anak-anak dalam kondisi yang baik, kemudian mental mereka juga sudah siap untuk bermain," kata Jafri Sastra saat ditemui seusai latihan di Stadion Gemilang, Kabupaten Magelang yang dikutip dari Tribunjateng.com, Jumat (15/3/2019) kemarin.

Sebaliknya dari kubu PSM, hasil menghadapi PSIS nanti sudah tidak berdampak pada kiprah skuat Pasukan Ramang di Piala Presiden edisi tahun ini.