Gisella Anastasia Gandeng Wijaya Saputra Saat Bersama Calum Scott, Ini Riset Wanita Cepat Move On

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tak berselang lama dari waktu perceraiannya dengan Gading Marten, Gisella Anastasia atau Gisel telah menemukan tambatan hatinya yang baru yaitu Wijaya Saputra.

Terbaru, Gisella Anastasia gandeng Wijaya Saputra bersama dengan penyanyi internasional, Calum Scott di acara Mega Konser Dunia, RCTI.

"The real pleasure is the one you give to yourself

In any way..-Ina Gold

.

Thank you for last nite..", tulis Gisella Anastasia yang diapit Wijaya Saputra dan Calum Scott.

Seperti yang diketahui, Gisella Anastasia dan Gading Marten resmi bercerai pada Januari lalu dan di bulan Maret sudah pamer kebersamaan dengan Wijaya Saputra.

Kedekatan Gisella Anastasia dengan Wijaya Saputra itu lantas membuat sebagian pihak 'tak senang' lantaran Gisel begitu mudahnya berpindah hati dari Gading Marten.

Tindakan Gisel yang terlalu cepat move on ini pun sempat membuat Gisel meradang di akun Instagramnya.

Saat Gisel belum seterbuka sekarang perihal hubungannya dengan Wijaya Saputra, ia mendapat tudingan memperalat Gempita untuk mengalihkan pemberitaan 'move on' dirinya.

Gerah dengan komentar tersebut, Gisel pun membuat postingan pembelaan.

Menurutnya, tidak ada salahnya jika ia membagikan foto atau video sang anak, lantaran Gempi memang bagian dari hidupnya.

"Posting gempi terus disalahin, katanya pencitraan.. lah gimana wong duniaku isinya mmg gempi..

Ngelus dada sore ini dipersembahkan oleh netijen yg budiman..," ujar Gisel.

Karena hujatan-hujatan netizen itu pula, Gisella dibuat mengelus dadanya.

Terakhir ia menuliskan kata-kata menyentuh untuk Gempita.

"I love you Gem.. ga peduli apa yg org bilang tentang mama, i wont fall down. Mama akan kasih yg terbaik yg mama bisa sekuat tenaga mama dan berharap km bisa selalu merasakan semua kasih sayang mama..