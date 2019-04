Pertanyaan Pilu Gempita pada Gading Marten Ketika Liburan Bareng Gisella Anastasia di Bali

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertanyaan pilu Gempita pada Gading Marten saat liburan bareng Gisella Anastasia di Bali terungkap.

Mantan suami Gisella Anastasia, Gading Marten membagikan sebuah video momen saat dirinya menyusul Gempita yang liburan di Bali.

Di video yang diunggah di kanal YouTube Papa Gading pada Minggu (14/4/2019), Gading Marten menyusul anak semata wayangnya, Gempita Nora Marten yang telah lebih dulu di Bali bersama Gisella Anastasia.

Momen saat bapak dan anak ini bersama memang sangat menghangatkan hati.

Ditambah dengan celotehan polos dan jujur Gempi yang menghiasi video itu, makin membuat penonton ikut merasakan cinta kasih anak bapak ini.

Bahkan salah satu celotehan Gempi yang menanyakan keabsenan Gading Marten sukses membuat para Netizen baper.

"Hah kok diem? ujar Gading yang mendapati putri kecilnya terdiam.

"Terus di vilanya berenang, swimming? tanya Gading pada Gempi.

"Yup!" jawab Gempi singkat.

"And I later, I go to eee beach!" ucap Gempi sambil tertawa girang .

"With you dad?" tanya Gempi antusias.