Jelang MotoGP Spanyol, Marc Marquez Optimistis Bakal Puncaki Klasemen Lagi, LIve Trans 7

TRIBUNNEWS.COM, JEREZ - Jadwal siaran langsung Trans 7 Live Race MotoGP Spanyol 2019 di Sirkuit Jerez, akan dimulai 3-5 Mei 2019, sangat ditunggu-ditunggu pembalap Honda Marc Marquez.

Seri ke-4 MotoGP Spanyol 2019, akan dimulai latihan bebas Jumat (3/5/2019), dilanjutkan latihan bebas dan kualifikasi Sabtu (4/5/2019) dan balapan Minggu (5/5/2019), disiarkan secara langsung dan Live Streaming Trans 7.

Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez mengaku tak sabar ingin segera kembali mengaspal dan memenangi seri balap MotoGP Spanyol 2019 yang bisa disaksikan lewat live streaming Trans 7.

MotoGP akan memasuki rangkaian seri Eropa dan Sirkuit Jerez akan menjadi pembuka dari rangkaian tur di Benua Biru tersebut.

Usai gagal mengemas poin pada balapan terakhirnya di Circuit of the Americas, Austin, Texas, Amerika Serikat (AS), Marc Marquez bertekad merebut kembali puncak klasemen dari tangan pembalap Mission Winnow Ducati, Andrea Dovizioso.

Marc Marquez saat ini berada di urutan keempat klasemen sementara pembalap MotoGP 2019.

Marc Marquez (zimbio.com)

Namun, dia optimistis hal itu tidak akan berlangsung lama.

Marc Marquez yakin keadaan akan kembali membaik saat dia melakoni seri balap MotoGP Spanyol musim ini.

Apalagi, dia akan membalap di hadapan publik sendiri.