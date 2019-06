Dibanderol Rp 1 Jutaan, Galaxy A2 Core Cocok untuk Ponsel Baru di Lebaran Idul Fitri 1440 H

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lebaran ingin punya ponsel android baru. Samsung Galaxy A2 Core, bisa menjadi rekomendasi pilihan hp yang akan menemani lebaran kamu.

Selain memiliki penampilan yang simpel namun menarik, harga Samsung Galaxy A2 Core sangat terjangkau hanya dibanderol Rp 1 Jutaan.

Samsung meluncurkan kembali ponsel Android Go. Jika tahun lalu ponsel ini muncul dari seri J, kali ini ponsel Android Go berasal dari seri A Samsung.

Secara desain, tampilan Galaxy A2 Core tampak simpel. Layarnya berukuran 5 inci dengan bezel (bingkai) cukup tebal di sisi atas dan bawah.

Di bingkai atas tersemat kamera tunggal beresolusi 5 megapiksel dengan bukaan lensa f/2.2. Kamera ini turut dilengkapi dengan fitur beautify untuk mempercantik hasil jepretan wajah. Sementara bingkai bawah hanya tersemat logo Samsung.

Di bagian punggung pun tampak sederhana. Cangkangnya terbuat dari bahan plastik dengan nuansa glossy. Saat digenggam, Galaxy A2 Core terasa cukup solid meski berbahan plastik, sehingga cukup nyaman di tangan.

Di sisi atas terdapat kamera tunggal 5 megapiksel dengan bukaan lensa f/1.9. Sang kamera ditemani LED Flash untuk menunjang pencahayaan. Lalu di bawah kamera, terdapat speaker dan logo Samsung di tengah punggung.

Galaxy A2 Core dibekali kamera tunggal 5 megapiksel dengan bukaan lensa (f/1.9), ditemani LED flash dan speaker di bawah kamera.

Di bagian tengah tergurat logo Samsung.(Kompas.com/Wahyunanda Kusuma Pertiwi)

Di sisi kanan terdapat tombol daya dan volume, sedangkan bagian kiri hanya terdapat slot kartu. Total ada tiga slot yang tersedia, yakni 2 untuk kartu SIM dan satu untuk microSD (dedicated).

Di bagian bawah berjajar USB type-B dan jack audio 3,5mm. Ponsel ini menjalankan sistem operasi Android Oreo Go Edition yang dilapisi antarmuka One UI.

Galaxy A2 Core ditenagai chip Exynos 7870 yang diapdu dengan RAM 1 GB dan memori internal 8 GB yang bisa diperluas hingga 256 GB. Meski kapasitas memorinya kecil, kinerja Galaxy A2 Core seharusnya tetap akan optimal berkat Android Go yang ringan.

Ia juga memuat aplikasi-aplikasi bawaan versi lite seperti Google Go, YouTube Go, Gmail Go, dan sebagainya. Sehingga selain hemat ruang, aplikasi-aplikasi Android Go ini juga hemat kuota data internet.

Galaxy A2 Core dijual seharga Rp 1,1 juta dengan tiga warna pilihan yakni merah, biru, dan dark grey. Tampilan ponsel budget Galaxy A2 Core dari segala sisi bisa dilihat di Instagram KompasTekno.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Begini Tampilan Samsung Galaxy A2 Core, Ponsel Android Go Rp 1 Jutaan"

Penulis : Wahyunanda Kusuma Pertiwi