Galaxy A2 Core Mulai Hari Ini Dijual di Indonesia, Segini Harga Resminya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bagi anda yang ingin membeli ponsel android baru, produk Samsung yang satu ini bisa menjadi pilihan.

Samsung mulai hari ini, Senin (27/5/2019) resmi meluncuran produk terbarunya Galaxy A2 Core. Penjualan perdana produk samsung yang satu ini digelar secara online di sejumlah e-commerce Indonesia hingga 10 Juni 2019.

Samsung melepas Galaxy A2 Core Rp 1.099.000. Samsung memberikan potongan harga Rp 50.000 pada penjualan perdana ini.

Pihak Samsung Indonesia mengatakan, Galaxy A2 Core untuk sementara hanya dijual secara online. Flash sale akan digelar setiap hari pukul 9-12 dan 19-22 WIB.

Galaxy A2 Core memiliki bentang layar 5 inci dan dibekali masing-masing satu kamera di depan dan belakang dengan masing-masing resolusinya 5 megapiksel (f/2/2) dan 5 megapiksel (f/1.9) secara berurutan.

Galaxy A2 Core ditenagai chipset Exynos 7870 octa-core yang dipadu dengan RAM 1 GB dan media internal 8 GB yang bisa diekspansi hingga 256 GB.

Ukuran RAM memang sangat kecil dibanding ponsel sekelasnya. Namun berkat sistem operasi Android Go yang ringan, kinerja ponsel diklaim akan tetap cepat.

Sebab, ponsel ini hanya akan memuat aplikasi besutan Google yang ringan, seperti Google Go, YouTube Go, Gmail Go, Maps Go, atau Files Go. Android Go juga dilapisi antarmuka Samsung One UI.

Samsung Galaxy A2 Core dapat dibeli di situs belanja Blibli, Tokopedia, Erafone, Bukalapak, Shopee, Lazada, Telesindo, Bhinneka, dan Dinomarket.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Samsung Gelar "Flash Sale" Galaxy A2 Core di Indonesia"

Penulis : Bill Clinten