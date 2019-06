Film Annabelle 3, Annabelle Comes Home Resmi Dilabeli Rating R, Ini Penjelasannya

New Line

BANJARMASINPOST.CO.ID - Film Annabelle 3 atau Annabelle Comes Home tak lama akan tayang di bioskop.

Annabelle 3 akan melanjutkan tradisi film-film sebelumnya di semesta The Conjuring dan dipastikan telah mendapat Rating R.

Melansir laman Movieweb.com yang tayang pada 6 Juni silam, Motion Picture Association of America telah secara resmi memberikan peringkat mereka untuk entri ketiga dalam seri spin-off dari fim boneka perempuan tersebut.

MPAA memberikan peringkatnya kepada Annabelle Comes Home dengan klaim "horor, kekerasan dan teror."

Hingga saat ini, setiap film semesta Conjuring telah diberi peringkat R, termasuk The Curse of La Llorona tahun ini.

Dengan itu, peringkat tersebut tidak mengejutkan mengingat film-film sebelumnya juga dapat rating yang sama.

Gary Dauberman, yang sukses dengan beberapa film di semesta The Conjuring, dan IT membuat debut sutradara dengan film Annabelle 3 ini.

James Wan, yang mengarahkan dua entri utama dalam waralaba Conjuring berperan sebagai produser.

Yang sangat menarik tentang film ini adalah bahwa Patrick Wilson dan Vera Farmiga akan kembali sebagai paranormal Ed dan Lorraine Warren untuk pertama kalinya sejak The Conjuring 2.

Meskipun, diharapkan peran mereka akan relatif kecil.

Namun, keduanya dipastikan kembali di The Conjuring 3 tahun depan, disutradarai oleh Michael Chaves, yang melakukan debut sutradara dengan film The Curse of La Llorona.