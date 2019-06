BANJARMASINPOST.CO.ID - Fakta Luna Maya Pendam Perasaan Pada Faisal Nasimuddin, Karena Janji Pada Reino Barack yang sudah nikahi Syahrini?.

Teka-Teki unggahan Instagram Luna Maya 6 hari lalu terjawab lewat Faisal Nasimuddin.

Seringnya Luna Maya dan Faisal Nasimuddin menjalin komunikasi membuat penggemar sang aktris semakin dibuat semakin 'melayang'.

Pasalnya, tanpa disadari Luna Maya telah 'mengunggah' foto seorang Faisal Nasimuddin di Instagramnya.

Sejak digosipkan dekat dengan pengusaha asal Malaysia itu, Luna Maya terus-terusan didesak penggemar agar berfoto berdua tanpa ada yang lain.

Ya, selama ini diketahui, jika Luna Maya dan Faisal Nasimuddin berfoto bersama, pasti ada teman-teman sang aktris yang ikut difoto.

Namun fakta lain terungkap kala Faisal Nasimuddin mengunggah foto dirinya pada Selasa (11/6/2019) di Instagram kala berlibur di Bali bersama Luna Maya dan keluarga Faisal.

Di foto yang Faisal bagikan, ayah 3 anak itu terlihat mengenakan celana pendek dengan baju kaus abu-abu.

Pengusaha tersebut juga nampak mengenakan kacamata hitam dan ia tersenyum ke kamera.

Sementara latar foto yang berlokasi di Bali itu terdapat batu-batu besar.

"Definitely not from the stone age (emoji) by professional photographer @lunamaya," tulis Faisal Nasimuddin.