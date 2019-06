Sosok Pria yang Dicium Ayu Ting Ting di Belanda, Ini Dedi Mulya yang Rayu Teman Ivan Gunawan Itu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sosok pria yang dicium Ayu Ting Ting saat di Belanda. Dia adalah Dedi Mulya yang merayu teman Ivan Gunawan itu.

Saat berlibur ke Amsterdam, Belanda, artis dangdut Ayu Ting Ting (26) menghabiskan waktunya bersama seorang pria bernama Dedi Mulya.

Beberapa foto Ayu Ting Ting dan Dedi Mulya tampak dipajang oleh Dedi di akun Instagramnya.

Dedi bahkan memanggil pelantun "Minyak Wangi" itu dengan sebutan Angel dan juga Ratu.

Dalam unggahan terakhirnya, Dedi mengunggah foto Ayu yang saat sedang makan.

Di bawah foto tersebut, Dedi menambahkan keterangan.

"Kecantikan sejati yang di miliki wanita ini adalah kecantikan Batin.kecantikan yang terpancar dari dalam! safe flight to Jakarta and selamat beraktifitas kembali.see you soon in Jakarta ????@ayutingting92," tulis Dedi.

Unggahan itu pun dibalas oleh Ayu. "Luv my baby ????????" balas Ayu di kolom komentar.

Komentar ini juga dibalas dengan emotikon cium oleh Dedi.

Dalam Instagram Storynya, Ayu Ting Ting juga mengunggah momen berpamitan dengan Dedi.

Ayu tampak mencium pipi Dedi sembari berucap. "Hope to see you soon, baby," kata Ayu sembari mengecup kedua pipi Dedi.