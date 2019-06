BANJARMASINPOST.CO.ID - Mama Lita Masterchef Indonesia 2019 Umumkan Kehamilan Usai Lebaran, Ini Janjinya ke Sang Anak

Yulita Intan Sari atau akrab disapa Mama Lita, peserta Masterchef Indonesia 2019 yang terhenti langkahnya di babak tiga besar.

Sosok Yulita Intan Sari atau yang akrab disapa mama Lita ini menjadi sosok yang menarik dalam gerai Masterchef Indonesia 2019 season 5.

Meski tak lolos masuk babak tiga besar Masterchef Indonesia 2019, namun nama Mama Lita telah semakin dikenal publik.

Perempuan yang akrab disapa mama Lita ini baru saja mengumumkan kabar bahagia tentang kehamilannya.

Melalui akun Instagramnya, Lita mengunggah foto dirinya yang memegangi perut dan memperlihatkan cicin nikah di jari manisnya.

Tak hanya itu, mama Lita yang dikenal sebagai penggemar berat chef Juna ini pun menuliskan kalimat spesial untuk calon buah hatinya.

" I promise, I will take care and love you with all my heart, no matter what Because, you are my place to start a new life.. Mommy love you, Baby." tulis mama Lita.

(Aku berjanji, aku akan menjaga dan mencintaimu dengan sepenuh hati, tak peduli apa Karena, kamu adalah tempatku untuk memulai kehidupan baru, ibu mencintaimu, Sayang)

Unggahan mama Lita tersebut rupanya mengundang banyak komentar dari teman sesama peserta alumni Masterchef Indonesia.