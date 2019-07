Preview Spider-Man Far From Home, Tayang Mulai Hari Ini, Rabu 3 Juli 2019, The Next Iron-Man?

Spider-Man Far From Home

BANJARMASINPOST.CO.ID - Preview SpiderMan Far From Home yang tayang mulai hari ini, Rabu 3 Juli 2019. Benarkah Spiderman adalah The Nexk Ironman?

Bersiaplah bagi kamu penggemar film superhero khususnya dari Marvel Cinematic Universe (MCU) yang baru saja merilis film Spider-Man Far From Home.

Selain merupakan seri kedua film Peter Parker setelah Homecoming, Spider-Man Far From Home adalah film penutup yang melengkapi saga Avengers dengan menit ke-3000 dan terakhir dari total 23-film MCU sebelumnya.

Film Spider-Man Far From Home juga akan sedikit banyak membawa memori penggemar tentang Avengers: Endgame yang tayang pada April silam.

Duka Peter Parker yang kehilangan mentornya, Tony Stark saat bertarung melawan Thanos juga sepertinya telah dibocorkan lewat trailer film sebelumnya.

Apalagi, lewat laman Instagramnya sang pemeran Peter Parker, Tom Holland memperingatkan agar tak melanjutkan menonton trailer Spider-Man Far From Home jika belum menyaksikan Endgame.

Nah, berdasarkan trailer yang diunggah Sony Pictures pada 6 Mei 2019 silam, berikut preview Spider-Man Far From Home dikutip Banjarmasinpost.co.id dari laman Tribunstyle.com:

1. Spider-Man satu-satunya Avengers yang tersisa?

Mungkin cukup masuk akal jika Peter mempertanyakan kenapa Fury membutuhkan Spider-Man untuk tugas sebesar ini.

Saat Peter mempertanyakan anggota Avengers lain yang pas untuk melawan Elemental ini, Fury pun seolah mengatakan kalau Spider-Manadalah satu-satunya yang bisa menolong.