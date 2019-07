Kerutan Wajah Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting Terlihat di Foto, Rossa dan Iis Dahlia Bereaksi Begini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Potret Tua Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting bikin Rossa bereaksi begini. Tak ketinggalan, Iis Dahlia pun merespons.

Bicara tentang Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan memang tidak ada habisnya. Dua pengisi acara Brownis tersebut memang kerap menampilkan kebersamaan mereka di depan kamera.

Tak pelak aksi Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting tersebut membuat penggemar mereka terbawa perasaan alias baper.

Ivan Gunawan pun tak segan menunjukkan rasa cintanya terhadap ibu satu anak tersebut di sosial medianya meski terkadang tak mendapatkan respons.

Misalnya saja pada unggahan Ivan Gunawan Kamis, (18/07/2019) di Instagramnya.

Ivan Gunawan turut serta meramaikan filter aplikasi FaceApp yang mana penggunanya dapat melihat penampilan mereka di masa tuanya.

Desainer itupun nampak keranjingan menggunakan aplikasi tersebut dan tak sekali membagikannya di Instagram.

Praktis, wajah Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting pun berkerut.

Foto pertama dibagikan Ivan Gunawan pada Rabu (17/07/2019) yang menunjukkan penampilan muda vs tua pria itu.

“ if we remain young at heart, do we ever really grow old ? . Age just a number anyway, but i do still look gorgeous when my hair turns grey and wrinkles all over my face “ .

.

#ivangunawan #growingold #stayyoung"